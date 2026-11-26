Bene in campionato, male in Europa. Il Milan di Amorim è atteso da un delicato impegno in casa dell' Olympiacos , imbattuto dopo le prime 4 gare. Il match della quinta giornata della fase campionato di Europa League è in programma giovedì 26 novembre alle 18.45.

Precedenti e curiosità di Olympiacos-Milan

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, l'Olympiacos vanta una striscia di 12 risultati utili di fila (10 vittorie e 2 pareggi) in tutte le competizioni. Con l'arrivo a settembre di Imanol Alguacil la squadra ha cambiato passo: in Europa League occupa il sesto posto con 10 punti all'attivo, 4 gol segnati e uno solo al passivo. Squadra solida e ambiente caldo al "Georgios Karaiskakis Stadium": doppia sfida dunque per un Milan che deve assolutamente svoltare dopo essere uscito sconfitto da 3 delle prime 4 partite europee. Il fatto di aver perso una sola volta in stagione lontano da Milano (contro il Bournemouth) sostiene i propositi di rilancio dei rossoneri, che hanno alzato bandiera bianca solo al termine di uno dei 4 scontri diretti con i greci: il più recente, andato in scena nel 2018, ko esterno per 3-1.

Planetwin365.news sottolinea come nelle 4 partite europee del Milan (attualmente al 28° posto in classifica) almeno una squadra sia rimasta a secco di gol.

Il Diavolo inoltre non pareggia da 9 incontri consecutivi e in Europa ha tirato nello specchio della porta appena 15 volte contro le 16 dell'Olympiacos. Il Benfica, da solo, le "supera" entrambe con 33 conclusioni nello specchio.

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