Archiviato il midweek di coppa, il campionato di Serie A torna sotto i riflettori con l'Inter pronta a sfidare il Genoa . La sfida, valevole per la tredicesima giornata di Serie A , è in programma sabato sera alle 20.45. In classifica l'Inter è terza, staccata di 3 lunghezze dalla Lazio capolista e di 2 dalla Roma di Gasperini . Il Genoa di De Rossi , che ha vinto 4 delle ultime 5 gare di campionato, è risalito al decimo posto, agganciando il Cagliari a 16 punti.

Inter, numeri da urlo contro il Genoa

Match storicamente favorevole ai nerazzurri perchè, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Inter ha sempre battuto il Genoa negli ultimi 12 precedenti andati in scena al Meazza. Nel campionato in corso gli uomini di Chivu sono stati impeccabili a San Siro, pur avendo spesso dovuto rincorrere nel punteggio i loro avversari: sei vittorie su sei e almeno due gol segnati dai campioni d'Italia in carica in ciascun incontro casalingo.

L'Inter è la squadra con la più alta media gol a partita del campionato: 4.1. Il Genoa è all'estremo opposto di questa graduatoria con media di 2.4 reti a incontro. A "minacciare" la porta rossoblù c'è Lautaro Martinez, che ha già graffiato lo Stoccarda in Champions League, da subentrato.

Il capitano nerazzurro vuole aumentare il suo bottino di 4 gol in campionato, 2 in meno rispetto alla coppia formata da Thuram e Pio Esposito, bravi a non far sentire l'assenza dell'argentino quando era ai box per infortunio. A 6 reti c'è anche una delle rivelazioni di questo campionato, il bomber del Genoa Osmajic.

Il montenegrino è reduce dalla doppietta con il Sassuolo e proverà a... concedere il bis alla Scala del Calcio.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.