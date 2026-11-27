Dall’Europa al campionato, senza sosta. La Juventus fa visita al Como per la 13ª giornata di Serie A ma per i bianconeri, sul lago, tutto sarà tranne che una gita di piacere. I lariani, reduci da un’altra notte europea finita con il sorriso (1-0 all’Aek Atene), sono quinti nella classifica di Serie A con 26 punti, 5 in più rispetto agli uomini di Spalletti .

Tiri in porta concessi? Comandano proprio Juve e Como

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Como ha vinto gli ultimi due precedenti con la Juve, entrambi con il risultato di 2-0. Il Sinigaglia fin qui è stato un autentico fortino per gli uomini di Fabregas, che tra campionato e coppe hanno sempre vinto eccezion fatta per lo 0-0 con la Roma. Non solo, è davvero difficile segnare a questo Como, seconda miglior difesa del campionato con 10 gol al passivo, meglio ha fatto solo la Lazio di Gattuso (9 reti subìte).

I numeri dicono anche che Juve e Como sono le squadre che in Serie A concedono meno tiri in porta ai loro avversari. Non sorprende quindi che la Vecchia Signora sia, insieme al Cagliari, la "regina" del campionato in fatto di partite chiuse con massimo due reti totali: 8 finora. Un dato "sconfessato" dalle ultime 4 gare giocate dai bianconeri, tutte finite con tre o più segnature complessive. L'ultima di queste, contro l'Omonia Nicosia, si è conclusa con un netto 4-1 pro Juve. Ma il Como è di ben altra consistenza rispetto ai ciprioti: Spalletti lo sa bene, domenica sera ci sarà da sudare per far punti al Sinigaglia.

"La Miglior Giocata": scegli la giocata più spettacolare e vinci premi da urlo

In passato Como-Juventus ha regalato gol spettacolari, con Nico Paz e Cambiaso capaci di lasciare il segno in match differenti ma con una giocata molto simile: cavalcata sulla destra e sinistro imparabile sul palo lontano. Ecco un motivo in più per non perdersi Como-Juve e tutte le partite di questa giornata di campionato.

Il contest di Planetwin365.news "La Miglior Giocata" è stato pensato appositamente per agli appassionati di calcio e accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione.

Per chi ancora non fosse iscritto, ecco come partecipare a "La Miglior Giocata": basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita.

Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella.

E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore.

Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

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