Morata tra Inter, Roma, Juve... ma dove va? Cosa dicono le quote

Il suo nome è uno dei più chiacchierati in questi giorni per quanto riguarda il calciomercato . Quale sarà la prossima squadra di Alvaro Morata alla data del primo settembre? Un indizio importante arriva dalle quote predisposte a riguardo da alcuni dei principali bookmaker .

Nelle ultime ore l'Inter avrebbe sorpassato la Roma (non disponibile al momento la quota del trasferimento di Morata in giallorosso), che sta ragionando sui costi dell'operazione. In lavagna il club nerazzurro è proposto a 1.72 come prossima squadra dell'attaccante spagnolo, ritenuto evidentemente il profilo adatto per prendere il posto di Edin Dzeko, accasatosi al Fenerbahce.

La Juventus è un po' più defilata, un eventuale ritorno in bianconero del centravanti di Madrid è proposto a 6.00.