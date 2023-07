Bonucci, per le quote il futuro è Lazio o Inter

Futuro Bonucci, cosa dicono le quote

Per gli allibratori la destinazione più probabile per Bonucci è la Lazio di Sarri, a cui un centrale d'esperienza farebbe assai comodo per campionato e Champions. Per il difensore, allo stesso tempo, una possibilità di giocare ad alti livelli in vista dell'Europeo. La quota assegnata al trasferimento di Bonucci alla Lazio è 1.85.

Rumors di mercato parlavano anche di Roma ma l'opzione al momento non trova riscontro nelle previsioni dei bookie. L'alternativa all'approdo di Bonucci in biancoceleste è l'Inter di Simone Inzaghi, l'eventualità che l'affare vada in porto è offerta a 5.