Prossimo attaccante Juve, ecco chi sarà secondo i bookie

Calciomercato Juve , dopo l'acquisto di Timothy Weah si attendono i prossimi colpi della Vecchia Signora . In primis in attacco , dove la posizione di Vlahovic è sempre in bilico e Giuntoli si sta muovendo per cercare il miglior sostituto possibile dell'attaccante serbo. La questione relativa al prossimo attaccante della Juve appassiona ovviamente anche i bookmaker . Ecco la situazione aggiornata sulle quote assegnate al trasferimento di alcuni giocatori al club bianconero.

Attaccante Juventus, Lukaku resta in pole position

Quote alla mano l'attaccante che al momento conserva le maggiori chances di trasferirsi alla Juventus è Romelu Lukaku, un'eventualità offerta a 1.85. Non è un mistero che su Vlahovic sia forte l'interesse del Psg ma i bookie non escludono una permanenza del serbo a Torino, proposta a 2.00. Come dire, il prossimo attaccante la Juventus ce l'ha in casa.

In ordine di probabilità, secondo le previsioni degli allibratori, troviamo Jonathan David del Lille, dato a 3, poi Alvaro Morata a quota 5.

Non è una punta "di peso" ma sarebbe comunque un rinforzo importante per il reparto offensivo di Max Allegri, si tratta di Domenico Berardi. Il diamante del Sassuolo sarà un nuovo giocatore bianconero? L'ipotesi che l'affare vada in porto viaggia al triplo della posta.