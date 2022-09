Polonia-Olanda, il pronostico sul Goal/No Goal

Penultimo impegno della fase a gironi di Nations League per Polonia e Olanda (gruppo 4 della “League A” che si affrontano con gli “Arancioni” primi in classifica (10 punti) e con ben sei lunghezze di vantaggio su Lewandowski e compagni (al momento terzi davanti al Galles e dietro anche al Belgio ).

Polonia-Olanda, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Segnano entrambe? Scopri la quota del Goal

L’Olanda di de Ligt ha vinto tre partite e ne ha pareggiata una (guarda caso il 2-2 è arrivato proprio contro la Polonia) mentre la nazionale guidata da Michniewicz ha vinto soltanto con il Galles all’esordio (2-1) racimolando soltanto un altro punto (quello in casa dei “Tulipani”, appunto) nelle tre esibizioni successive. Discreto il rendimento dell’attacco olandese che ha fin qui messo a segno ben 11 reti mentre non è stata all’altezza la retroguardia (di reti il portiere Cillessen ne ha subìte 6) mentre ha fatto praticamente il contrario la Polonia che ha soltanto 5 reti all’attivo contro le 10 al passivo.

Gli “Orange”, come si è appena visto, di reti ne fanno ma ne prendono anche e, dopo il 2-2 dell’andata, anche al ritorno entrambe le nazionali potrebbero andare a segno. I favori del pronostico, per le quote, sono maggiormente sbilanciati verso l'Olanda.

Per Better il segno 2 vale doppio, sulla lavagna Cplay il blitz olandese si gioca a 2.02.

Anche l’esito “Goal” sembra poter meritare qualche attenzione in più e su questo i principali bookie sono concordi.

Begamestar propone il "Segnano entrambe" a 1.70 contro il 2.04 previsto per almeno una porta inviolata. Goldbet valuta invece il Goal a 1.68 e il No Goal a 2.05.