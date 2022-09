Serie A, Inter-Roma: statistiche, quote e pronostico

Inter-Roma è senza dubbio il big match dell'ottava giornata di Serie A . Giallorossi al Meazza con un punto in più rispetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi (13 contro 12) che, per le quote , partono favoriti nelle previsioni della vigilia.

Inter-Roma, indovina il risultato esatto e vinci i premi in palio!

Goal al Meazza? Scopri la quota



L'Inter è rimasta l'unica formazione a non aver ancora pareggiato in campionato mentre, curiosità, a metà gara Dzeko e compagni hanno centrato il segno X in quattro occasioni su sette. Altro dato da segnalare: la somma gol finale 2 non ha ancora fatto capolino nelle partite disputate dai ragazzi di Simone Inzaghi.

Qui Roma. La squadra di Josè Mourinho (assente per squalifica contro la sua ex squadra) ha segnato 8 gol subendone 7, facendo registrare una netta prevalenza di No Goal: 5 in 7 partite di Serie A.

Secondo i bookie però sono maturi i tempi per l'inversione di tendenza. In vista del match del Meazza le principali agenzie di scommessa indicano nel Goal l'esito più probabile: a 1.60 su Goldbet e a 1.62 su Cplay e Begamestar.

Il primo pareggio interista in campionato è un'ipotesi offerta a 3.50 da Goldbet, premio di poco superiore per Cplay e Begamestar che bancano a 3.52 un eventuale risultato di parità tra Inter e Roma.