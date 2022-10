Pronostico Rayo-Elche, Boyè e compagni a caccia del gol

Con un punto ottenuto in sei giornate non si può andare da nessuna parte se non all'ultimo posto in classifica . Questa la situazione dell' Elche di Boyè , atteso dal Rayo Vallecano nel posticipo della settima giornata di Liga .

L'alibi del calendario difficile adesso non c'è più. L'Elche deve tornare a far punti contro una squadra da rispettare come il Rayo ma certamente inferiore rispetto a Barcellona, Villarreal e Betis. Queste le tre compagini fin qui affrontate dall'Elche in trasferta, con un bottino desolante di zero gol fatti e dieci gol subìti.

Nelle uniche due gare giocate in casa il Rayo di Radamel Falcao ha prima perso col Maiorca (0-2) e poi battuto 2-1 il Valencia. E adesso? Per le quote il club madridista farà felice il suo pubblico con una vittoria, proposta a 1.72 dai bookie Begamestar e Cplay contro l'1.70 previsto da Better.

Elche dunque sfavorito ma, a prescindere dall'esito 1X2 finale, potrebbe trovare finalmente la via della rete. L'opzione Over 0,5 Ospite si gioca a 1.65 su Cplay contro l'1.60 assegnato da Better all'ipotesi "Segna Gol Team Ospite: Sì".