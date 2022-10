Pronostico Chelsea-Milan: le migliori quote per le scommesse

Chelsea-Milan, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'opzione Goal

Rossoneri a Stamford Bridge con una lunga lista di indisponibili ma anche i londinesi hanno i loro problemi. Dove? Nella fase difensiva. Pensare che dopo l'esordio stagionale in Premier League (1-0 all'Everton) Jorginho e compagni non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle successive otto partite tra campionato e Champions.

Qui Milan. Le statistiche degli ultimi 6 incontri del Diavolo mettono in risalto il feeling con l'esito Goal e le premesse per infilare il settimo della serie sembrano esserci. Di questo avviso anche le principali agenzie di scommesse, tra cui Better e Goldbet che propongono l'ipotesi "Segnano entrambe" a 1.75 contro l'1.95 previsto per il No Goal.

Complici le assenze nelle fila del Milan i bookie vedono favorito il Chelsea per la vittoria al 90'. L'1 è a 1.73 su Cplay e Begamestar, che propongono poi la X a 3.90 e il segno 2 rossonero a 4.77. Ancor più appoggiato l'1 del Chelsea su Better e Goldbet, con un'offerta pari a 1.68, il pareggio è quotato a 3.90 mentre il 2 quintuplica una qualsiasi puntata.