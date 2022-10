Champions League, Napoli-Ajax: pronostico sull'Under/Over 2,5

Quarta giornata del gruppo A di Champions , al " Maradona " il Napoli di Spalletti cerca punti contro l' Ajax per ipotecare la qualificazione agli ottavi . Azzurri certi del passaggio del turno con un pareggio, che lascerebbe gli olandesi a meno sei col vantaggio degli scontri diretti per Raspadori e compagni.

Napoli-Ajax show, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Per i bookie Napoli favorito, ecco quanto vale il segno 1

Marcia irresistibile quella del Napoli, un uragano che sta spazzando via gli avversari e i (pochi) residui dello scetticismo di inizio stagione. Gli azzurri hanno infilato otto vittorie di fila, tra queste il memorabile 6-1 di Amsterdam a casa di Cruijff. Un successo che fa volare Spalletti a 9 punti nel gruppo A contro i 6 del Liverpool e i 3 dell'Ajax.

Nessuno ha segnato più del Napoli (13 reti) al giro di boa della competizione e la sensazione è che lo spettacolo possa essere garantito anche al Maradona.

Il bookmaker Cplay propone l'Over 2,5 a quota 1.49 contro l'1.47 previsto da Better e Goldbet per un match con almeno tre reti complessive. Le principali agenzie di scommessa sono concordi nell'attribuire al Napoli il ruolo di favorito, l'1 azzurro paga 1.61 su Begamestar, 1.57 su Better e Goldbet; il pareggio per tutti e tre i concessionari vale 4.50 mentre il colpo olandese si gioca a 5.30 su Better e Goldbet e 4.97 su Cplay e Begamestar.