Pronostico Torino-Juventus, una "combo" per il derby della Mole

Vietato fallire. Sabato alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il derby della Mole . Un appuntamento importante sia per Allegri che per Juric , chiamati a dare risposte importanti in un Torino-Juve più che mai da brividi. Ecco statistiche , comparazione quote e pronostico del match.

Torino-Juventus, fai il tuo pronostico sul derby della Mole

Derby di Torino, i bookie dicono Under



Il Toro ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 giornate di Serie A, la Juve ha di nuovo messo la testa sott'acqua dopo le pesanti sconfitte rimediate contro Milan e Maccabi Haifa. Un derby per rinascere ma, per chi perde, per sprofondare.

Rispetto al passato questo derby presenta quote più equilibrate, con la Juve sì favorita ma non per distacco. Per Goldbet il 2 bianconero vale 2.40, appena più alta l'offerta corrisposta da Cplay e Begamestar che è pari a 2.44. L'1 granata è invece a 3.10 su Better e a 3.06 su Cplay che banca un eventuale segno X a 3.19 contro il 3.15 previsto da Better e Goldbet.

Il Toro in casa ha centrato l'Under 2,5 nelle 4 gare interne fin qui disputate. Un altro match con massimo due reti totali vale 1.63 per Better e Goldbet e 1.62 per Cplay e Begamestar.

Come pronostico non sembra male la combo X2+Under 3,5, ovvero Juve imbattuta e massimo tre reti complessive. Non male la quota prevista, pari mediamente a 1.70.