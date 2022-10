Pronostici Serie A, Lecce-Juve: Allegri favorito al Via del Mare

Dopo il bruciante ko in Champions col Benfica la Juve è chiamata a rialzarsi in Serie A dove l'attende il Lecce al Via del Mare. La squadra di Allegri deve vincere per avvicinarsi al quarto posto in classifica.

Combo X2 più Under 3,5, ecco quanto vale

Morale basso in casa Juve e con un Vlahovic in condizioni fisiche non perfette. Così la Vecchia Signora sbarca in Salento, per sfidare un Lecce che - statistiche alla mano - non ha mai centrato l'Over 3,5 e ha chiuso nove degli undici incontri giocati con l'esito Multigol 2-3.

La Juve invece ha alle spalle cinque No Goal di fila mentre in trasferta i bianconeri sono stati fin qui votati all'Under 2,5.

Nonostante le difficoltà la Juve, secondo le agenzie di scommesse, parte decisamente favorita al Via del Mare. Su Better e GoldBet il segno 2 si gioca a 1.75, offerta identica a quella prevista dal bookmaker Begamestar.

Il Lecce finora ha segnato poco ma non ha rimediato imbarcate, resistendo all'urto - e non è poco - del Napoli di Spalletti. L'opzione combo X2 più Under 3,5 si trova a 1.53 sulla lavagna Cplay, per Better e GoldBet invece la Juve imbattuta e massimo tre gol in partita si giocano a 1.47.