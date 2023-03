Pronostico Friburgo-Juventus, occhio alla X (che qualifica Allegri)

L' Europa League è diventato il principale obiettivo della Juve di Allegri . I bianconeri fanno visita al Friburgo , battuto 1-0 allo Stadium , con l'obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale . All'andata è stato decisivo ancora una volta Di Maria con l'unico tiro in porta (colpo di testa) effettuato dalla Juve nella ripresa contro i 5 della prima frazione.

La Juve non pareggia in trasferta da settembre

Il fatto che il Friburgo abbia perso solo un match casalingo da inizio stagione... e oltretutto a inizio stagione, contro il Borussia Dortmund, è un segnale forte per la Vecchia Signora che contro la Samp ha incassato due reti nella prima frazione. Altrettanto vero che i tedeschi in queste prime cinque gare interne del 2023, tutte terminate con l'esito Goal, hanno sempre concesso una rete ai loro avversari.

Inevitabile uno sguardo alla quota del "Segnano entrambe: Sì", offerto a 1.94 dai bookie Cplay e Begamestar contro l'1.90 di Better e GoldBet, mentre il No Goal è proposto a 1.80 da Better e GoldBet e a 1.77 da Cplay e Begamestar. Per Cplay Juventus favorita a 2.42, il pareggio si gioca a 3.24 mentre l'1 è a 3.08. Better invece ritiene un po' più probabile il segno X, bancandolo 3.15. Da tener presente che la Juve non pareggia fuori casa da settembre, 1-1 con la Fiorentina.

Capitolo marcatori. Il jolly di coppa finora è stato Di Maria ma gli occhi sono sempre puntati su Vlahovic, ancor più carico dopo gli sfortunati episodi che lo hanno visto protagonista contro la Samp. L'ipotesi che il serbo riesca a segnare contro i tedeschi è offerta a 2.50.