Pronostici Liga, 27ª giornata: le scommesse su Maiorca-Osasuna

Il mese di marzo va in archivio con l'anticipo di Liga tra Maiorca e Osasuna . Due squadre che negli ultimi cinque turni prima della sosta avevano collezionato una sola vittoria, poi un pareggio e tre sconfitte. Pancia piena? Forse sì ma il principale obiettivo era e resta la salvezza , da blindare con qualche punto in più già a partire da questo match.

Maiorca-Osasuna, fai il tuo pronostico

L'Under 2,5 vale 1.35, più conveniente...

Il Maiorca di Muriqi ha 32 punti in classifica, 21 dei quali li ha ottenuti in casa dove ha battuto tra gli altri Atletico Madrid, Real Madrid e Villarreal. L'Osasuna ha due punti in più rispetto al Maiorca, sconfitto 1-0 a Pamplona.

Due i dati meritevoli di risalto. Sia il Maiorca in casa che l'Osasuna fuori fanno registrare 11 Under 2,5 in 13 partite. Ma soprattutto, nessuna somma gol 4 ancora in campionato: insieme all'Atletico di Simeone sono le uniche a far registrare questo "ritardo" all'alba della 27ª giornata di Liga.

Per le quote è favorito il Maiorca, il segno 1 si gioca a 2.20 su Better e GoldBet, che bancano poi il pareggio a 2.90 e il 2 a 3.75. Valutazioni più o meno simili per i bookie Cplay e Begamestar: l'1 paga 2.22, la X 2.93 mentre il segno 2 vale 3.72.

Alla luce del comune gradimento per l'Under 2,5 la quota prevista per un match con massimo due reti è pari a 1.35. Occhio al Multigol Casa 1-2 offerto a 1.59, con il Maiorca... in casa finora ha regalato quasi sempre soddisfazioni.