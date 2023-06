Milinkovic Savic alla Juve: le quote dicono sì

Nelle scommesse sul calciomercato estivo uno dei nomi caldi è quello di Sergej Milinkovic Savic . Non è un mistero che il centrocampista della Lazio sia nel mirino della Juventus , quali sono però le possibilità che il Sergente possa approdare alla corte di Allegri ? Ecco le quote di alcuni dei principali bookmakers .

Milinkovic alla Juve, ecco le quote

Su Cplay il trasferimento di Milinkovic Savic alla Juve entro il primo settembre si gioca a 2.70, la quota più bassa (ma comunque conveniente) tra tutte le opzioni previste.

Dunque, l'affare si può chiudere con buone probabilità. Sisal banca a 3 l'ipotesi che Milinkovic Savic sia uno dei colpi estivi della Juve mentre GoldBet è ancor più ottimista in merito ad un eventuale passaggio del serbo in bianconero, in lavagna a 2.25.