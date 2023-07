Italia Femminile, con l'Argentina è già spareggio. Coi favori del pronostico

Azzurre, ci siamo! Per l'Italia di Milena Bertolini è vigilia di esordio al Mondiale, all'Eden Park di Auckland l'avversario sarà l'Argentina di Portanova, che approda per la quarta volta nella sua storia alla fase finale della rassegna iridata. Partire con una vittoria in un girone così compresso è fondamentale, con l'Albiceleste sarà una sorta di spareggio da non fallire. Per le quote l'Italia ha le carte in regola per far suoi questi importantissimi tre punti.