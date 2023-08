Pronostico Genoa-Fiorentina, Retegui contro Nzola

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Serie A

A Marassi può starci il Goal



Retegui ha subito conquistato Marassi firmando doppietta e assist nel match di Coppa Italia contro il Modena. L'attaccante della nazionale azzurra punta a sbloccarsi subito anche in Serie A e la sua quota da marcatore non è affatto male: 3.25 per i bookie Cplay, Better e GoldBet. Sponda viola osservato speciale il nuovo acquisto Nzola che si gioca marcatore nel match a 3.75 su Begamestar, GoldBet e Better.

Le quote sull'esito 1X2 finale vedono i toscani favoriti a 2.25 sulla lavagna Cplay ma il Genoa non è lontano: l'1 paga 3.30 al pari del segno X. Su Better il Genoa vincente è proposto a 3.40 mentre il 2 viola scende a 2.20, sempre a 3.30 invece un eventuale risultato di parità a Marassi.

Capitolo pronostico. Entrambe le squadre hanno le carte in regola per andare a segno, la scelta può quindi ricadere sul Goal in lavagna a 1.80.