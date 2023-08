Juve-Bologna, chi la sblocca? Tutte le quote del primo marcatore

Secondo minuto di Udinese-Juventus , la folgore di Chiesa ha illuminato il match della Dacia Arena. Il nuovo abito d'attaccante scelto per l'ex viola da Max Allegri gli calza a pennello e chissà che non possa essere ancora lui l'opzione giusta nella scommessa sul primo marcatore di Juventus-Bologna . Il match dell'Allianz Stadium si gioca domenica alle 18.30, ecco chi sono i favoriti e le possibili sorprese nelle previsioni di alcuni dei principali bookmaker .

Primo marcatore Juve-Bologna: Chiesa, Vlahovic e non solo

Attenti a quei due in maglia bianconera, Chiesa e Vlahovic. Per i bookie sarà uno di loro a sbloccare Juve-Bologna, la quota assegnata da Cplay e Begamestar al numero "sette" è pari a 5.50 mentre per Vlahovic primo marcatore l'offerta è 4.75. L'operatore Sisal paga invece 6.50 volte la posta una puntata su Chiesa autore del primo gol del match, 4.40 invece il moltiplicatore previsto per l'attaccante serbo. Una rete di Weah o Rabiot è data a 10 da Cplay e Begamestar, mentre il gol dell'ex di Cambiaso è dato da Sisal a 22.

In casa Bologna i bookie sono scettici sugli attaccanti, occhi puntati allora sui centrocampisti/esterni col vizio del gol come Orsolini (che ha appena rinnovato il contratto con i rossoblù) e Ferguson.

Cplay e Begamestar bancano a 13 l'esterno mancino di Thiago Motta come primo marcatore mentre si sale a 16 per il centrocampista scozzese. Su Sisal invece Orsolini si gioca a 14.50 mentre con Ferguson si vola addirittura a 18.