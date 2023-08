Rayo-Atletico Madrid, quote scommesse e pronostico

La terza giornata di Liga si chiude con il derby Rayo Vallecano-Atletico Madrid. Davvero concreto il Rayo che ha raccolto sei punti, tutti in trasferta, facendo un po'... l'Atletico: doppio 2-0 ad Almeria e Granada. La squadra di Simeone ha prima battuto lo stesso Granada per 3-1 e poi pareggiato 0-0 col Betis, che nella prima frazione ha messo in difficoltà Morata e compagni.