Italiane in Champions: le quote del passaggio del turno secondo i bookmakers

Da pochi giorni sono ormai noti i gironi della prossima Champions League , che nell’edizione 2023/2024 vedrà l’ultima apparizione del format di questi anni, che verrà sostituito nella prossima stagione da una formula più fresca e appetibile, almeno secondo i suoi creatori. Le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea per club, come nelle scorse annate, sono ovviamente 4: il Napoli (Campione d’Italia in carica), la Lazio (arrivata 2^ nella scorsa stagione), l’ Inter (piazzatasi al 3° posto nello scorso campionato e anche finalista nella passata edizione della Champions League) e il Milan (arrivato 4° nella scorsa Serie A, anche in virtù della penalizzazione inflitta alla Juventus). Le squadre nostrane saranno dunque chiamate a difendere i colori dell’ Italia , con la speranza di portare a fine corsa almeno un’altra compagine italiana in finale, magari con diversa fortuna rispetto all’anno scorso. Ovviamente sono già presenti le prime quote per il passaggio del turno delle squadre italiana in vista dell’inizio della fase a gironi, e su siti come sitiscommesse.com troviamo tutte le varie proposte dei bookmakers. Questi ultimi, peraltro, sembrano essere già particolarmente decisi sulle chance delle italiane di avanzare agli ottavi di finale.

Le quote del passaggio del turno del Napoli

I Campioni d’Italia si trovano nel girone C di questa Champions League. Nonostante sia una squadra di prima fascia, il Napoli non è stato molto fortunato con la pescata della seconda forza, poiché a far compagni agli azzurri nel girone ci sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti, peraltro ex allenatore anche dei partenopei per una stagione e mezza. Le altre due squadre presenti nel gruppo sono lo Sporting Braga e l’Union Berlino, club rispettivamente portoghese e tedesco.

Nonostante la presenza del Real Madrid nel girone, i bookmakers danno il Napoli quasi certamente agli ottavi di finale. Per Snai, Sisal e PlanetWin, infatti, il Napoli ha la stessa e medesima quota, ovvero 1,25. Delle squadre del girone, soltanto il Real Madrid ha una quota inferiore, che varia da 1,07 a 1,08.

Le quote del passaggio del turno della Lazio

La Lazio dovrà affrontare nel suo girone l’Atletico Madrid, il Feyenoord e il Celtic. Si tratta di un raggruppamento tutto sommato giocabile per la squadra di Sarri, che ritorna quindi protagonista anche nella massima competizione d’Europa. Secondo i bookmakers infatti la Lazio è la seconda squadra papabile per il passaggio del turno, con una quota che oscilla da 1,70 a 1,72.

Le quote del passaggio del turno dell’Inter

Favoritissima invece l’Inter, che nel suo gruppo della fase a gironi di Champions League dovrà affrontare il Benfica (battuto nella scorsa edizione ai quarti di finale), la Real Sociedad e il Salisburgo. Quote molto basse per i nerazzurri, con 1,15 di Snai, 1,17 di PlanetWin e 1,20 di Sisal.

Le quote del passaggio del turno del Milan

Girone complicatissimo invece per il Milan, che ha pescato dall’urna di Nyon il PSG di Donnarumma, il Borussia Dortmund e il Newcastle di Tonali. Impresa difficile ma non impossibile per i rossoneri, che però partono svantaggiati anche nelle quote, che oscillano tra 2,00 e 2,03. Il Milan viene dato comunque favorito rispetto al Borussia Dortmund (2,50-55) ma sfavorito rispetto al Newcastle (1,80-85).