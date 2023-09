Dybala-Lukaku spauracchi Toro: Roma in gol anche contro Juric? Le quote

In programma domenica 24 settembre alle ore 20:45 per consentire agli ospiti di assorbire la lunga trasferta in Moldavia per l’esordio in Europa League, Torino-Roma si presenta come scontro tra due compagini reduci da una bella e convincente vittoria nell’ultima giornata di campionato. Da una parte, i ragazzi guidati da Ivan Juric hanno piegato per 3 a 0 la Salernitana, dimostrandosi cinici nel concretizzare le poche opportunità create nel corso del match; da segnalare, inoltre, la solida prestazione difensiva dei granata che, per la terza volta in quattro giornate, hanno tenuto inviolata la propria porta.