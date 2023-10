Osimhen, Felix e Mbappe tutti in gol: le quote!

La Serie A vede un grande posticipo al Maradona dove gli azzurri cercano di restituire un sorriso ai tifosi dopo la sconfitta contro il Real Madrid: Garcia si affiderà alla squadra tipo e quindi, Politano e Kvara accompagneranno Osimhen che vuole mettere a segno il terzo gol consecutivo.

In Ligue1, il PSG non può permettersi di perdere ancora in campionato dopo l’avvio discreto ma – soprattutto – dopo la batosta in Champions contro il Newcastle al St. James Park. Mbappè – fischiato – avrà voglia di riscatto e con quelle qualità è indubbio che farà di tutto per segnare.

In Liga invece il Granada ospita il Barcellona di Xavi reduce dalla vittoria in campionato su autogol del nemico di sempre Sergio Ramos contro il Siviglia e dalla vittoria in Champions contro il Porto al Do Dragao. Con Lewa non al meglio, l’attacco si affida a Joao Felix, vero uomo in più dei blaugrana in questa fase della stagione.

Le quote dei bookmakers

La quota della multipla con Joao Felix, Victor Osimhen e Mbappè marcatori viene proposta su SNAI a 9,25, secondo Sisal la multipla vale 9,36 mentre Cplay e BegameStar la propongono a 9,70!