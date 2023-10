L’Italia contro Malta cerca la seconda vittoria: una sorpresa nelle quote

Terza uscita ufficiale sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti che – dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord e la vittoria contro l’Ucraina – è a caccia della seconda vittoria alla guida dell’Italia. Si gioca al San Nicola di Bari contro Malta di Michele Marcolini, nazionale contro cui abbiamo uno storico incoraggiante: 9 vittorie su 9 dal 1986 ad oggi. Sarà fondamentale vincere per salire in solitaria al secondo posto e regalarci, poi, l’opportunità di raggiungere l’Inghilterra in vetta al girone, in caso di vittoria nello scontro diretto di martedì. Ci si affida agli uomini “caldi” di questa prima fase di campionato: Berardi, Bonaventura, Frattesi e Cristante.