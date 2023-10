Inghilterra–Italia: la squadra di Spalletti in gol?

La seconda partita degli azzurri è quella di Wembley, dove Spalletti guiderà i suoi in quella che si preannuncia essere una partita molto complicata. Ci arriviamo bene: la vittoria perentoria contro Malta è stato un bel segnale lanciato dagli azzurri al termine di una settimana travagliata, un 4 a 0 che ha messo in luce Berardi sempre più maturo e Bonaventura che ha confermato l’ottimo avvio di stagione con la Fiorentina. Spalletti – in un paragone un pò stiracchiato – ha dichiarato che proprio il centrocampista viola è il nostro Bellingham. Ora, però, che Bellingham lo affronteremo a casa sua, a Wembley, giocando contro la nazionale che abbiamo battuto in finale degli Europei nel luglio 2021, sarà evidente la sete di vendetta, ma soprattutto la voglia di ipotecare la qualificazione a Euro2024.