Napoli, Real e Arsenal vincono tutte in Champions League? Alcuni bookie non la vedono così

La fase a gironi di Champions entra nel vivo e – nella terza giornata – si cominciano a delineare le classifiche che andranno a stabilire chi andrà alla fase ad eliminazione diretta e chi, invece, scenderà in Europa League. Tra le partite più importanti c’è sicuramente il Napoli che – a Berlino contro l’Union – vuole e deve riscattare la sconfitta interna contro il Real che, invece, va in Portogallo dove, contro il Braga, cerca di ipotecare il passaggio del turno. Uno dei gironi più equilibrati è quello dell’Arsenal che, riacciuffato in extremis il doppio svantaggio contro il Chelsea in Premier, deve vincere per riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Lens, cercando una vittoria fondamentale in Spagna contro il Siviglia. Tre partite chiave in cui le favorite sono chiamate alla vittoria a tutti i costi. Nell’ultima di campionato l’Arsenal ha pareggiato contro il Chelsea così come il Real contro il Siviglia, avversario europeo degli inglesi, mentre il Napoli ha vinto a Verona.