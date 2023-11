Inter, Lille e Betis Siviglia ci credono tutti? Quote e pronostici

I posticipi della domenica in Italia, Francia e Spagna vedono 3 big match chiudere le rispettive giornate in grande stile: l’Inter è ospite della Juve nel derby d’Italia ad altissima quota che contrappone i padroni di casa – secondi – e la capolista. In Francia il Lille quarto in classifica cerca il settimo risultato utile consecutivo in trasferta contro il Lione, ultimo in classifica, staccato di 2 punti dal Clermont penultimo. Anche in Spagna il posticipo vede protagoniste due squadre che navigano nella parte medio alta della classifica: il Betis ospita il Las Palmas in una partita vista Europa, dato che entrambe, settima e ottava in classifica, tallonano la Real Sociedad al sesto posto.