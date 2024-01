Quanto paga il gol della Juve a Lecce? E l'Over? Cosa dicono i bookie

Se è vero che tentare di inseguire gli avversari rosicchiando punti di svantaggio poco si addice alla tradizione e alle ambizioni della Juventus , con la frase “è un po’ come giocare a guardie e ladri, i ladri scappano e le guardie rincorrono”, Allegri – uomo di calcio navigato – sa di aver messo all’Inter capolista un certo tipo di ansia da prestazione : quella, appunto, di chi è costretto a scappare senza inciampare in alcun passo falso, poiché chi si trova alle sue spalle gli è col fiato sul collo.

La sfida tra Juventus e Lecce, prevista per le 20.45 di domenica 21 gennaio, è per la Juventus da liquidare senza troppi intoppi, al netto del pur buon campionato disputato finora dai pugliesi. Se rincorsa sull’Inter deve essere, certo non possono essere questo tipo di partite quelle in cui è tollerabile non portare a casa l’intera posta in palio.

Dal punto di vista delle reti segnate durante i confronti tra le due squadre, serve risalire al 2011 per trovare un precedente in cui la Juventus non ha segnato ai leccesi: era il 20 febbraio, e l’incontro vide il successo dei pugliesi per 2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci. Poi, altri sette confronti con cinque vittorie bianconere e 11 reti segnate dai torinesi. Anche questa volta, sembra che gli uomini di Allegri possano andare in rete: è della stessa opinione Goldbet, che offre in occasione del match una maggiorazione sull’esito Sì del mercato Segna Gol Team Ospite, portando la quota da 1.18 a 6. Sempre 1.18 la quota offerta da Better, mentre è 1.21 la proposta di Staryes.