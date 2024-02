Napoli-Verona, quote e analisi per la partita

Scenderanno in campo domenica 4 febbraio alle ore 15.00, Napoli e Verona , per il match valido per il 23° turno di Serie A. Gli azzurri di Mazzarri sono reduci dal pareggio a reti bianche contro la Lazio e dalla precedente sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter; per gli scaligeri, invece, pareggio casalingo contro il Verona all’ultima giornata disputata, che segue la sconfitta in trasferta per 2-1 contro la Roma.

Sulla carta, impegno tutt’altro che proibitivo per il Napoli, obbligato a questo punto della stagione a non fare ulteriori passi falsi per non allungare ulteriormente le distanze dal quarto posto, per il momento occupato dall’Atalanta a 36 punti, quattro in più rispetto agli azzurri. Possibile dunque ipotizzare che i padroni di casa opteranno per un gioco offensivo: va in questa direzione l’offerta Goldbet, che in occasione del match propone ai nuovi iscritti una maggiorazione dell’esito Sì del segno Segna Gol Team Casa, aumentando la quota da 1.06 a 6, mentre 1.11 è l’offerta Staryes sul medesimo segno.

Analisi della partita e quote

I precedenti parlano a favore del Napoli: nelle ultime 15 partite in cui le due squadre si sono affrontate in Campania, gli azzurri hanno vinto nove volte, pareggiandone sei, mentre il Verona non ha mai portato a casa i 3 punti. In questi incontri la differenza reti è di 29-7 in favore degli azzurri. Una forte differenza, dunque, che sommata al ritorno in campo di Simeone e Kvaratskhelia può far ipotizzare una partita in cui il Napoli cercherà da subito la via del gol, rischiando di sbilanciarsi troppo in avanti e di subire di conseguenze le sortite avversarie in contropiede. Per chi crede che possa esser match con molte reti, Goldbet e Better propongono l’Over 4.5 a quota 5.40, mentre 5.25 è l’offerta di Staryes.

Negli ultimi 5 match disputati dal Napoli tra Serie A e Supercoppa, gli uomini di Mazzarri hanno vinto due volte – contro Fiorentina e Salernitana -, pareggiato con Lazio e perso con Inter e Torino: un andamento altalenante, che non fa escludere che il Verona possa tentare il colpaccio o, almeno, uscire dalla sfida con un punto guadagnato. In questo senso, il segno X2 è offerto a quota 2.85 su Goldbet e Better, e a 2.76 su Staryes.