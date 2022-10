Pronostici Serie A, Lecce - Juventus: l'Ingegnere vede il riscatto dei bianconeri ma…

Tornati dal Benfica con le ossa rotte e l'infermeria piena, i bianconeri sono in cerca di una svolta in campionato. L'Ingegnere rimane l'uomo su cui fare affidamento per questa dodicesima giornata di Serie A. Questo match post aperitivo di un sabato sera, fa sperare in una notte di riscatto , ma attenti ai contropiedi del Lecce che cercheranno di rendere il boccone amaro alla Vecchia Signora.

Infermeria piena? Nessun problema, seconde linee sugli scudi.

La Juventus dovrà fare a meno di molti perni della squadra. Infatti, oltre ai lungodegenti Pogba, Chiesa, Di Maria, De Sciglio e Paredes, si accodano anche Vlahovic e Locatelli. Pertanto, spazio ai sostituti, Kean e Milik su tutti avranno il peso dell'attacco bianconero sulle spalle. Il Lecce soffre di "pareggite" in casa e va sempre in goal al Via del Mare, anche contro le big. Le palle inattive saranno un importante chiave del match, all'Ingegnere non è passato inosservato la peggior difesa su palla inattiva, al pari della Cremonese, del Lecce e di contro il secondo miglior attacco per occasioni create da palla ferma degli uomini di Allegri.

Il pronostico dell'Ingegnere.

L'ostacolo non pare insormontabile ma la difesa juventina non ha ancora dato le giuste garanzie, perciò l'Ingegnere consiglia di non sbilanciarsi sull'esito del match ma prevede che segneranno entrambe le squadre e quindi il pronostico per questa partita è: GOAL. L'auspicio è che possa arrivare la tanto attesa svolta in un campionato che ora più che mai ha ancora maggior importanza.

Su Instagram l'Ingegnere ha anche analizzato tutte le altre partite di questo weekend di Serie A, seguilo per non perderti neanche un consiglio.