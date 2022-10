Pronostici Serie A, Torino-Milan: il Toro dovrà difendersi, ve lo dice l'Ingegnere

Il Toro deve cercare di mantenere la forma che ha mostrato dal Derby in poi e dovrà stare attento alla fascia sinistra più pericolosa del campionato. L'Ingegnere sa che si può far breccia sulla stanchezza che il calendario del Milan impone. La Champions toglie energie e l'infermeria è ancora piena di pedine fondamentali ma i sostituti per ora non hanno fatto rimpiangere le assenze. L' orgoglio dei granata si dovrà vedere senza dare troppo peso al risultato di questa partita.

Rebic quando vede granata, si infiamma.

Il numero 12 del Milan parte dalla panchina ma il Toro rimane la sua vittima preferita (5 gol in 5 incontri). Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Zlatan sono ancora out ma Theo e Leao sulla sinistra fanno paura. Juric e i suoi cercano il secondo successo di fila in campionato che manca dal gennaio dello scorso anno. Il Milan non perde da 17 partite di Serie A e vanta il miglior attacco per goal su azione (21), nonchè la squadra con più tentativi da fuori area. Il Torino però ha dalla sua che i rossoneri quando arrivano allo stadio Olimpico Grande Torino spesso e volentieri pareggiano; basti pensare che negli ultimi 11 incontri si sono contati ben 7 pareggi e 2 vittorie per parte.

Il pronostico dell'Ingegnere.

La favorita rimane il Milan ma la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi. Juric da sempre ci ha abituato ad attacchi veloci e rapidi dalle fasce quindi non è detto che difendendo bene e ripartendo non si possa puntare anche ad un ottimo pareggio. Il pronostico del tipster laureato in Ingegneria è: X2 + MULTIGOL 1-4.

Su Instagram l'Ingegnere ha analizzato anche i posticipi di Serie A di domani, seguilo per non perderti nemmeno un consiglio.