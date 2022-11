Juve-Inter: il pronostico dell’Ingegnere

La Juventus si trova davanti un'Inter che è riuscita in quello che non sono arrivati a fare i bianconeri; ovvero, qualificarsi agli ottavi di Champions in un girone ben più complicato. Per questo e anche per l'inizio di campionato a rilento, Allegri e i suoi devono rimboccarsi le maniche in vista di un match sentito come il " Derby d'Italia ". La lettura dell' Ingegnere prende in considerazione il fattore timore perchè entrambe le squadre hanno bisogno e necessitano di portare a casa il bottino intero.

Max recupera Vlahovic mentre Inzaghi ancora senza Lukaku.

I ragazzini dell'under23 hanno tirato il carro e portato entusiasmo ma ora dovrebbero tornare a disposizione alcuni pezzi da novanta come Vlahovic e Di Maria. Inzaghi si affiderà ancora alla coppia assodata Lautaro-Dzeko. Lukaku tornerà nel 2023 e anche Bastoni è in dubbio per un attacco influenzale. L'Inter non ha ancora mai pareggiato in questa Serie A (8 vittorie e 4 sconfitte), mentre la Juve con le big fa fatica (sconfitta a San Siro contro il Milan e pareggio casalingo a inizio campionato con la Roma).

Il pronostico dell'Ingegnere.

Le difese di Juventus ed Inter non paiono più così invalicabili come qualche anno fa. Il tipster laureato in ingegneria non solo pronostica e consiglia di giocare: X, ma si espone con un possibile risultato esatto: 1-1.

Seguire l'Ingegnere è facile, basta andare su Instagram. Non perderti le analisi delle partite di Serie A del prossimo turno e molto altro ancora.