Pronostici Serie A, Juventus-Lazio: l'Ingegnere sa che ci divertiremo con questo match

Milik e Di Maria a guidare l'attacco.

Vlahovic non ce la fa, per cui tocca nuovamente all'ex Marsiglia caricarsi l'attacco sulle spalle; con la possibilità di rivedere in campo per la gioia dei tifosi Chiesa e Angel Di Maria. Ciro dovrebbe tornare ma non è ancora sicura la sua titolarità, ma sicuramente uno spezzone di partita gli verrà concesso. L'asse Milinkovic Savic - Immobile è infuocato come non mai, con la dirigenza bianconera che terrà gli occhi ancor più aperti sulla prestazione del serbo anche in ottica mercato. I biancocelesti e il Milan sono a portata di mano e mai come ora un risultato potrebbe risultare decisivo in ottica campionato.

Il pronostico dell'Ingegnere.

I capitolini vincono spesso di corto muso come piace dire all'allenatore juventino ma sicuramente contro la miglior difesa del campionato non troveranno vita facile. L'Ingegnere suggerisce di giocare sulle insicurezze e sulle statistiche delle difese, pertanto si pronostica: GOAL. Per i più temerari, il risultato esatto: 1-1.

Seguire l'Ingegnere per farsi un regalo di Natale in più è semplicissimo e basta andare sul suo profilo Instagram. La community conta già più di 200 mila membri, non perderti nessuna analisi e consiglio sulle prossime partite di Serie A e su molto altro. Dopo la sosta mondiale si ritorna e il tipster con gli occhiali da sole è più carico che mai.