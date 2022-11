Mondiali: i pronostici di Predictor su Germania, Spagna e Belgio

Il calendario di oggi 23 novembre propone altre 4 partite. Dopo Marcocco-Croazia scenderanno in campo 3 big europee: la Germania, la Spagna e il Belgio. Per quanto riguarda la partita delle ore 14 tra Germania e Giappone il nostro algoritmo Predictor ha deciso di puntare su quanti gol si disputeranno nel match: il suo suggerimento, in virtù del fatto che spesso le prime partite del torneo sono molto contratte, è under 3,5 che è quotato mediamente a 1,52. Le furie rosse guidate da Luis Enrique scendono in campo alle 14 contro la Costa Rica e anche in questo caso l'algoritmo di Tuttosport ha deciso di puntare sul numero di gol e anche in questo caso che ne verranno segnati al massimo 3 (quindi il suo suggerimento è ancora una volta under 3,5 quotato mediamente a 1,52).

Il Blegio affronta il Canada: il pronostico di Predictor

In questo caso l'algoritmo di Tuttosport sceglie di puntare sul segno 1 perchè la quota è molto invitante. Infatto i bookie pagano la vittoria del Belgio contro il Canada a 1,53 mediamente e pertanto il nostro Gollo-Predictor sceglie di puntare sulla squadra fiamminga.