Rubrica “I marcatori del Re” speciale Serie A

LAZIO MILAN: partita che precede un turno di Champions importantissimo per la Lazio che dovrà’ difendere il vantaggio in Germania contro il Bayern e per questo la testa potrebbe essere già a Monaco. Preferisco scegliere un calciatore del Milan, e potrebbe andare in rete GIROUD.

UDINESE-SALERNITANA: Partita ormai da dentro o fuori per la Salernitana, in questa gara non troviamo attaccanti di spicco, cerco la sorpresa… dico SAMARDZIC per l’Udinese e CANDREVA per la Salernitana a quote sicuramente importanti.

MONZA-ROMA: gara che precede per la Roma un’andata di Europa League determinante contro gli inglesi allenati da De Zerbi. Anche in questo caso può starci molto turnover e quindi è difficile stabilire chi partirà in avanti per i giallorossi, che hanno giocato anche lunedì contro il Toro. Anche in questo caso leggere le formazioni iniziali prima di scegliere un calciatore fra LUKAKU (che ha riposato contro il Torino) e DYBALA.

TORINO-FIORENTINA: Viola attesi in settimana in Conference League, ma con un occhio alla classifica che quest’anno non è poi così male in serie A. Toro che deve riprendersi dopo la sconfitta di Roma; proviamo con ZAPATA per il Torino, che ha siglato un gran gol anche all’Olimpico lunedì nel posticipo.

VERONA-SASSUOLO: scontro salvezza importantissimo, Sassuolo che cambia allenatore e che ha giocato anche mercoledì contro il Napoli. Difficile scegliere un marcatore in questa gara, la mia scelta pende sulla prima punta del Sassuolo PINAMONTI.

EMPOLI-CAGLIARI: La cura Nicola ha fatto benissimo ai toscani. Anche in questo caso abbiamo una sfida delicatissima dove cercare un marcatore diventa complicato. Dovendo sceglierne uno proverei LUVUMBO a gran quota, reduce da un gran gol contro il Napoli e quindi molto motivato.

FROSINONE-LECCE: Sfida ad alta tensione, due squadre che bene o male giocano al calcio ma che vengono da due sconfitte. La mia scelta, in questo caso, pende per il giovane SOULE’, anche rigorista e pezzo pregiato per la formazione di Di Francesco.

ATALANTA-BOLOGNA: Bergamaschi reduci dalla gara di Milano contro l’Inter e che affronteranno in settimana un turno di Europa League. Bologna che continua il suo splendido campionato. Potrebbe esserci turnover, quindi occhio alle formazioni. Andiamo su un quasi sicuro titolare ZIRKZEE del Bologna, che è l’unico che quasi sicuramente scenderà in campo, sebbene sia difficilissimo siglare a Bergamo.

NAPOLI-JUVENTUS: Gara dalle grandissime emozioni e sentitissima come sempre. Occhio alle due prime punte OSIMHEN e VLAHOVIC che probabilmente decideranno le sorti di questa gara, entrambi in forma e marcatori recenti contro Cagliari e Frosinone.

INTER-GENOA: in questa gara prendo un centrocampista per trovare quota e la mia scelta va sull’armeno MKHITARYAN o il nazionale italiano BARELLA, tutti e due a gran quota. Potrebbe essere una gara molto chiusa, quindi proviamo la soluzione da dietro anziché scegliere una prima punta scontata.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali che sono sempre in continuo cambiamento prima di fare la vostra scelta.

