Un weekend di premi!

Lo scorso weekend di Pasqua ha fatto la fortuna di 50 bravissimi pronosticatori che nonostante la difficoltà nell’indovinare la schedina della Serie A, dove non sono mancate le sorprese, sono riusciti a portarsi a casa un Buono Amazon da 20€ ognuno e scalare la classifica mensile e annuale. A dire il vero proprio la difficoltà della schedina ha fatto sì che i migliori punteggi sono stati al massimo di 6 eventi indovinati, però è interessante constatare che tanti premiati sono utenti neo iscritti al concorso che potrebbero ancora dire la loro nell’ultimo mese di concorso.

CLASSIFICHE. Per il discorso classifiche, su Sfidapronostico.it mensile sono palesemente avvantaggiati i 3 utenti che hanno realizzato il jackpot nel mese rispetto alla concorrenza, mentre nell’annuale Mamax22 comanda su tutti con 1 scudetto 2 coppe 1 medaglia e 3 stelle. Seguono Peppelan e Antonello_Abatecola con una coppa in meno. Su Sfidabetting grande battaglia nella mensile tra gli utenti Milik23, Ciruo e Manulorenzanto, tutti e tre entro i 7.000FC di differenza. Mentre nell’annuale Walter è ancora imprendibile sia per Gianluca che per Milik23, forte di un bankroll accumulato di ben 75.929FC. C’è ancora un mese di concorso, tantissime schedine e più di 200 Buoni Amazon da distribuire. Tutti hanno la possibilità di divertirsi, competere e vincere un Buono giocando sempre GRATIS.

SCHEDINE E PREMI. Anche il prossimo weekend sarà ricco di Buoni Amazon messi in palio. Altri 50 Buoni suddivisi in 3 schedine dove quella che ne offre di più, come al solito, è quella di Serie A che vi presentiamo.

Si parte con Bologna-Empoli dove di fronte ci sono due squadre che sembrano avere convinzioni diverse sul voler rimanere in Serie A, favori del pronostico per i rossoblù. La Roma riceve il Cagliari in uno di quei match dove i punti servono quasi esclusivamente ai giallorossi. Vi chiediamo però di indovinare se la somma di gol determinerà un Under o Over 2,5.

Al Meazza va di scena il derby d’Italia, forse quello meno interessante della storia dove i punti servono solo all’Inter in chiave Champions e alla Juve per la statistica. Anche Frosinone-Napoli sarebbe partita neanche da vedere in tv, fortunatamente la rendiamo vivace noi chiedendovi di pronosticare l’Under/Over 2,5. Tra le altre partite in programma spiccano Sampdoria-Lazio e Torino-Milan che potrebbero finalmente determinare quali squadre hanno maggiore verve e voglia di tentare la qualificazione nell’Europa che conta. Ovviamente Roma e Atalanta non staranno a guardare. La Schedina si chiude con il Risultato Esatto di Fiorentina-Sassuolo valevole per il Jackpot in caso di 8 Esiti indovinati.