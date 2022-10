Champions League, l’Inter sfida il Barcellona pensando al 2010

Ogni volta che un tifoso dell’Inter sente nominare il Barcellona, la testa vola inevitabilmente alla doppia sfida di Champions League del 2010 che lanciò i nerazzurri verso il successo continentale. Un trionfo leggendario che è anche l’ultimo, per la formazione milanese, contro i catalani. Il bilancio delle sfide europee, infatti, parla di 8 vittorie del Barcellona, 4 pareggi e due successi dell’Inter. Numeri che, secondo lo Storico di SisalTipster, fanno pendere la bilancia dalla parte degli spagnoli, favoriti a San Siro, con il 53% di probabilità di successo rispetto al 22% dei padroni di casa. I precedenti raccontano che, solo in due occasioni, le sfide sono terminate senza reti: molto alta quindi la possibilità che entrambe trovino la via del gol. Sia Lautaro Martinez che Edin Dzeko sanno come far male al Barcellona: il Toro ha il 26% di possibilità di entrare nel tabellino dei marcatori, il compagno di reparto si ferma invece al 23%.