La Juventus si aggrappa a Di Maria contro il Maccabi

Solo i tre punti. La Juventus vola in Israele, contro il Maccabi Haifa, per la prima giornata di ritorno del girone di Champions League con un solo obiettivo, la vittoria per provare a tenere viva la speranza di qualificazione agli ottavi. I bianconeri, secondo gli esperti SisalTipster, partono ampiamente favoriti con il 53% di chance di successo, più del doppio rispetto ai padroni di casa, vincenti al 22%, con il restante 25% per il pareggio che, per i bianconeri, equivarrebbe a una mezza condanna. Nei primi tre match, il Maccabi ha sempre subito gol nella ripresa: ecco quindi che vedere la Juventus a segno nella seconda parte di gara è dato al 63%. Il VAR è stato tra i protagonisti nella gara di andata annullando il gol di Vlahovic: le possibilità che venga di nuovo chiamato in causa sono del 25%. Angel Di Maria si candida a protagonista della sfida dopo i tre assist dell’andata: le chance che il Fidejo sforni un altro passaggio vincente o entri nel tabellino dei marcatori sono del 57%.