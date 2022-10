Derby della Mole, Juventus favorita ma il Torino può sognare

Una per abbattere un tabù; l’altra per scacciare una crisi che rischia di influire sul resto della stagione. Il derby della Mole , questo pomeriggio, non permette passi falsi: il Torino , secondo gli esperti SisalTipster , un solo successo negli ultimi 32 derby di Serie A , ha il 31% di chance di vittoria e insegue la Juventus favorita con il 40% con il restante 29% dedicato al pareggio. I bianconeri , due sole vittorie nelle ultime nove uscite stagionali, si affidano alla cabala visto che da 14 anni segnano ininterrottamente nel derby : le possibilità di un’altra rete ai granata sono del 72%. Vista la posta in palio, e l’intensità del match, non sono da escludere né un calcio di rigore , ipotesi al 33%, né un ricorso al VAR che ha visto coinvolte, complessivamente, Torino e Juventus nove volte in stagione: sono del 28% le chance per la decima chiamata al video. Dusan Vlahovic , nel tabellino dei marcatori al 33%, è il terminale offensivo bianconero mentre si scende al 20% per la marcatura di Aleksei Miranchuck , due gol alla Juventus ai tempi della Lokomotiv Mosca.

Domenica a Roma, invece, Lazio e Udinese si sfidano in un match con vista sulla prossima Champions League. Due delle squadre che esprimono il miglior calcio in Serie A, saranno una contro l’altra nel big match pomeridiano: Lazio ampiamente favorita, per gli esperti SisalTipster, al 44% contro il 29% dei friulani mentre si scende al 27% per il pareggio. Sarri e Sottil fanno del gioco offensivo una filosofia: ecco perché ci sono il 58% di possibilità che entrambe vadano a segno. Tanti i giocatori che possono far male da lontano tanto che una rete da fuori area è data al 26%. Ciro Immobile continua a macinare record in maglia biancoceleste e non vuole fermarsi: il capitano della Lazio, 8 gol in Serie A contro l’Udinese, al 40% sarà nuovamente nel tabellino dei marcatori. In casa friulana Gerard Deulofeu continua a sfornare assist per i compagni, già 7 in stagione: l’ottavo passaggio vincente dello spagnolo è dato al 20%.