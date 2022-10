CR7 contro Conte: United-Tottenham nel segno della Juventus

L’Old Trafford si veste a festa per il big match di Premier League contro il Tottenham. Il Manchester United, quinto della classe ma con una gara in meno, riceve gli Spurs, secondi in graduatoria al pari del Manchester City. Una sfida tra pesi massimi con due protagonisti uniti da un passato alla Juventus: Cristiano Ronaldo da un lato e Antonio Conte dall’altro. Gli esperti SisalTipster vedono favoriti i padroni di casa al 39% contro il 34% di chance di successo per i londinesi e il restante 27% dedicato al pareggio. Lo United ha una striscia aperta di 3 successi consecutivi: un’altra gara con almeno 3 reti complessive è data al 55%. Nonostante lo scarso minutaggio offertogli finora da ten Haag, Cristiano Ronaldo rimane il faro dei Red Devils visto anche il suo passato contro gli Spurs: 13 gare di Premier con 9 vittorie e 4 pareggi a cui si aggiungono 8 gol e 5 assist. L’ipotesi di un’altra gara con una rete o un passaggio vincente per il portoghese è al 44%. Harry Kane è invece il terminale offensivo del Tottenham: il capitano dell’Inghilterra, 5 gol in carriera allo United, ha il 33% di possibilità di entrare nel tabellino dei marcatori.