Pronostici Serie A, Inter-Roma: analisi e consigli di Pengwin

L'Inter è pazza più che mai

Un continuo alternarsi di vittorie e sconfitte, serate amare a prove di solidità: questa è la situazione che attualmente mister Inzaghi ha davanti ai propri occhi. Una squadra “pazza” che è stata capace, considerando anche le partite disputate nel finale della passata stagione, sia di centrare il successo in casa per 7 volte consecutive che la sconfitta in tre delle prime sette giornate di questo campionato. Ci sono tanti rebus da risolvere e l’unica certezza è che i nerazzurri dovranno farlo senza top players come Calhanoglu, Brozovic e Lukaku.

La Roma punta sul fattore Mourinho

Anche i giallorossi non hanno brillato in questo avvio di stagione, ma quando Mourinho ritrova l’Inter gli stimoli vengono da se. Una trasferta ostica che negli ultimi dieci anni non ha mai regalato gioie ai tifosi romanisti ma che, visto il momento delicato degli avversari, sembra essere un po’ più alla portata rispetto al passato.

Lo Special One (non presente direttamente in panchina causa squalifica) vorrà lasciare il segno, ritrovando magari una caratteristica che nelle prime trasferte di questa stagione è mancata: la solidità difensiva del proprio team. Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida con l’obiettivo di concedere il meno possibile ed evitare ulteriori passi falsi. Mourinho ha già dimostrato più volte che l’atteggiamento in trasferta e soprattutto contro le big è sempre quello conservativo, difendersi ed attendere le proprie occasioni con ripartenze veloci. Le assenze da ambo le parti di giocatori di peso e chiave può portare ad una sfida meno vivace rispetto alle aspettative e ad un non impossibile pareggio finale, tral’altro il primo stagionale per l’Inter. Optiamo per un primo tempo chiuso, da Under 1,5.

Empoli-Milan

Tante le assenze in casa rossonera che dovrà affrontare i toscani sicuramente senza Maignan e Theo Hernandez, oltre a tanti altri dubbi ancora da sciogliere. Sfida che al Castellani negli ultimi anni ha sempre regalato tanti goal e spettacolo e, nonostante le assenze rossonere, può concludersi con il “2” al 90’ soprattutto in virtù di quanto visto fare dalle due formazioni in questo avvio di stagione. C’è tanta differenza di qualità. Occhio a Giroud, attualmente a quota tre reti consecutive.

Per l'analisi di tutte le altre partite di Serie A e l'approfondimento dei match dei principali campionati europei l'invito è di entrare nel "Mondo Pengwin". Il programma Kickoff, ideato da Pengwin, è disponibile sul canale ufficiale Twitch e va in onda ogni venerdì sera alle ore 21. Iscrivendosi al canale YouTube di Kristian Pengwin si possono trovare le repliche di tutte le precedenti puntate di Kickoff.

https://www.mondopengwin.it/studio-top-campionati/