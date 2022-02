Super Bowl, è polemica: Eminem si inginocchia contro il razzismo

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Rispettando la tradizione, uno dei momenti più attesi di tutto il Super Bowl - quest'anno vinto dai Los Angeles Rams contro i Cincinatti Bengals per 23 a 20 - è stato ovviamente lo spettacolo dell'half time, che ha visto salire sul palco diverse stelle dell'hip hop del calibro di Dr. Dree e Snoop Dogg, passando per 50 Cent ed Eminem. Proprio il rapper di Detroit ha acceso la polemiche, almeno fuori dal campo, sfidando l'Nfl e mettendosi in ginocchio per protestare contro la discriminazione razziale. Dopo aver eseguito la sua hit Lose Yourself, Eminem ha compiuto il gesto divenuto tanto celebre quanto controverso attraverso l'ex quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, che lo aveva introdotto durante l'inno nazionale nel 2016 in segno di protesta contro la brutalità della polizia e la discriminazione razziale. Un gesto imitato poi in diversi sport, stadi e contesti da numerosi atleti, che però costò la carriera a Kaepernick: il suo contratto con i 49ers non venne infatti rinnovato e, da allora, il quarterback è diventato un simbolo del movimento Black Lives Matter.