Nfl, Green Bay copre d'oro Aaron Rodgers: rinnovo da 200 milioni

GREEN BAY (Stati Uniti) - Missione compiuta per i Green Bay Packers che, dopo giorni d'ansia, sono riusciti a blindare il loro uomo franchigia Aaron Rodgers. Il quarterback sembrava fosse vicino ai Denver Broncos o, addirittura, stesse pensando al ritiro, ma alla fine la compagine del Wisconsin ha messo sul tavolo un'offerta d'oro per il prodotto di California: rinnovo di contratto da 4 anni per 200 milioni di dollari di cui 153 garantiti! Un contratto che rende il giocatore il più pagato della storia dell'Nfl. Rodgers via twitter ha confermato che tornerà ancora a vestire la maglia dei Packers rimanendo vago sulle cifre: "Ciao a tutti, volevo solo chiarire alcune cose; SÌ Giocherò con i Packers l'anno prossimo, tuttavia, i rapporti sulla mia firma di un contratto sono imprecisi, così come i presunti termini del contratto che ho "firmato". Sono molto entusiasta di essere tornato". Green Bay per fare contento il 5 volte Mvp ha anche rinnovato per un anno (Tag) il suo ricevitore preferito, Devante Adams.