Brady ci ripensa, ma il suo "ultimo" pallone è già stato venduto all'asta

TORINO - Per quanto debba essere indubbiamente un grande ammiratore di Tom Brady, non deve essere stato un bel momento quello in cui ha saputo che la leggenda del football americano ha deciso di tornare in campo. Stiamo parlando del vincitore dell'asta con in vendita il pallone del presunto ultimo Touchdown del campione statunitense, quello lanciato a Mike Evans ai Divisional degli ultimi Playoffs contro i Rams.