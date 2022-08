Nfl, Watson squalificato 6 partite: condotta sessuale inappropriata

CLEVELAND (Stati Uniti) - I Cleveland Brows inizieranno la stagione Nfl 2022-23 senza la loro stella DeShaun Watson. Il quaterback, arrivato nella Free-Agency 2022 con contratto faraonico da 5 anni per $230 milioni, è stato ufficialmente squalificato per le prime 6 partite causa condotta sessuale inappropriata durante diverse sedute di massaggi e terapie, tra il 2020 e il 2021, quando giocava ancora negli Houston Texans. Sono 24 le accuse legali (23 risolte) e 10 penali ricevute dall'ex giocatore di Houston che andrà a perdere solo 345 mila dollari nelle 6 gare di assenza. Molto probabilmente la squadra verrà diretta dalla riserva di Watson, l'ex New England, Indianapolis e Miami Jacoby Brissett.