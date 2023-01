Nfl, sarà Kansas City-Philadelphia il Super Bowl 2023

KANSAS CITY (Stati Uniti) - Il 12 febbraio, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, andrà in scena il 57° Super Bowl e a giocarsi il titolo saranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles (le due teste di serie numero 1 delle rispettive conference). Ad Arrowhead Patrick Mahomes ha guidato i suoi Chiefs al successo contro l'incubo Cincinnati (avevano vinto tutti gli ultimi 4 scontri diretti) per 23-20 : decisivo il field goal realizzato a 27" dalla conclusione dal Butker in un drive viziato da un fallo inutile della difesa Bengals proprio su Mahomes che è costato 15 yards di penalità (agevolando il compito del kicker). Kansas City, sotto la regia di Mahomes, raggiunge il suo 3° Super Bowl negli ultimi 5 anni.

Philadelphia domina gli sfortunati 49ers

La cavalcata dei Philadelphia Eagles non si ferma e per la quinta volta nella loro storia tornano al grande evento dopo aver dominato 31-7 degli sfortunati San Francisco 49ers. Il match viene deciso praticamente al primo drive offensivo degli ospiti, sotto 7-0 (touchdown figlio di una svista arbitrale) i 49ers salgono il campo ma a 7' dalla fine del primo quarto Brock Purdy (QB) viene colpito sul braccio di lancio: infortunio e partita finita per la favola di questa annata (Purdy fu l'ultima scelta al Draft 2022 ovvero la numero 262). Phila prende il largo negli ultimi minuti del primo tempo (21-7) e non si gira più. In casa 49ers piove sul bagnato perché anche il QB di riserva (che sarebbe il 4° nella stagione dei 49ers) il veterano Josh Johnson, è costretto a lasciare la partita per "concussion" ad inizo 3° periodo. Coach Shanahan non ha alternative se non di rimettere Purdy che, però, non può lanciare.