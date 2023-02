Super Bowl ai Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles ko 38-35

TORINO - Se l'aggiudicano i Kansas City Chiefs l'edizione 2023 del Super Bowl, la finale del campionato americano di Football Nfl. Nella partita disputata a Phoenix, in Arizona, hanno battuto in rimonta i Philadelphia Eagles per 38-35 in una partita equilibrata e decisa solo a 8 secondi dal termine da un field goal di Harrison Butker. Per i Chiefs si tratta del secondo titolo in quattro anni.