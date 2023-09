Super Bowl: Usher sarà la star dell'evento a Las Vegas

"Usher è un'icona la cui musica ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale durante tutta la sua carriera, non potremmo essere più entusiasti di vederlo come headliner dell'Halftime show di Apple Music Super Bowl di quest'anno", ha dichiarato Seth Dudowsky, Responsabile Musica della NFL. "Non vediamo l'ora di lavorare con USHER, Roc Nation e Apple Music per portare ai fan un altro Halftime Show da record".

“Usher è un artista e uno showman per eccellenza. Fin dal suo debutto all'età di 15 anni, ha tracciato il suo percorso unico. Oltre al suo canto impeccabile e alle sue eccezionali coreografie, Usher mette a nudo la sua anima", ha detto Jay-Z. "Il suo straordinario percorso lo ha portato su uno dei palcoscenici più grandi del mondo. Non vedo l'ora di vedere la magia".

"L'Halftime show di Apple Music Super Bowl è uno degli eventi musicali più attesi dell'anno e siamo entusiasti di portare questo spettacolo leggendario ai fan di tutto il mondo in Audio Spaziale, insieme a molti video esclusivi, interviste, playlist e molto altro su Apple Music", ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music, Apple TV+, Sports e Beats. "Siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a realizzare insieme alla NFL e a Roc Nation l'anno scorso e ora, con l'incredibilmente talentuoso Usher pronto a salire sul palco, attendiamo con impazienza un altro incredibile Halftime Show da uno dei performer più grandi di tutti i tempi".

La partnership pluriennale di Apple Music con la NFL e Roc Nation unisce lo spettacolo dell'Halftime Show del Super Bowl - la performance musicale più vista dell'anno - con Apple Music, che celebra musicisti, cantautori, produttori e fan, e offre la migliore esperienza di ascolto musicale al mondo con un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e audio immersivo con audio spaziale. Apple ha rivoluzionato l'esperienza musicale con iPod e iTunes e continua la tradizione con Apple Music.

Usher ha cambiato la musica, la cultura e innumerevoli vite. Il pluripremiato artista internazionale con oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, attore, ballerino, imprenditore e filantropo ispira il cambiamento ancora una volta nel 2023 e oltre. Oltre a vendere oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo e a ricevere dozzine di premi, si è fatto notare contemporaneamente sul piccolo schermo con The Voice negli USA su NBC e sul grande schermo in blockbuster come Hustlers. Si è anche distinto instancabilmente come devoto filantropo, raccogliendo decine di milioni di dollari per varie cause e sostenendo i giovani attraverso la sua New Look Foundation. Dal 1999 offre opportunità ai giovani nelle comunità svantaggiate e permette loro di migliorarsi e di realizzare sogni apparentemente impossibili.

Sostenitore di lunga data e Ambasciatore di Global Citizen, Usher si è esibito in eventi dal 2015 di sensibilizzazione per sconfiggere la povertà, difendere il pianeta e chiedere equità. Vero e proprio outsider, si trova a suo agio sia sul palco della sua residenza My Way Las Vegas, che ha registrato il tutto esaurito, sia durante una missione culturale governativa a Cuba nel 2016, come membro del Comitato Presidenziale per le Arti e le Scienze Umane del Presidente Barack Obama. La telecronaca dell'Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show sarà prodotta da DPS con Roc Nation e Jesse Collins come produttori esecutivi e Hamish Hamilton come regista. Roc Nation fungerà anche da consulente strategico per l'intrattenimento della performance live.

I telespettatori possono aspettarsi un accesso senza precedenti dietro le quinte che porterà a una performance storica sul palcoscenico più grande della musica. All'inizio di quest'anno, lo spettacolo dell'Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show con protagonista Rihanna è diventato la performance dell'halftime più vista di tutti i tempi. La performance ha ottenuto cinque nomination ai Creative Arts Emmy, incluso quello per il Miglior Spettacolo Varietà (LIVE). Nel 2022, lo spettacolo dell'Halftime Show del Super Bowl LVI con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar ha ottenuto cinque nomination ai Creative Arts Emmy. La performance acclamata dalla critica ha vinto tre Creative Arts Emmy, incluso quello per il Miglior Spettacolo Varietà (Live), la prima volta nella storia dello show.