Dazn e un Super Bowl da vivere in ogni istante

TORINO - L'evento sportivo più atteso al mondo sta per arrivare su Dazn. La finale del Super Bowl LIX, in programma il 9 febbraio (tra domenica e lunedì) al Caesars Superdome di New Orleans, vedrà i Kansas City Chiefs affrontare i Philadelphia Eagles, in una rivincita del Super Bowl LVII. I Chiefs, guidati dal quarterback Patrick Mahomes, puntano a conquistare il loro terzo titolo consecutivo, un’impresa mai realizzata nella storia della Nfl. Tutto lo spettacolo del Super Bowl LIX sarà visibile in diretta su Dazn dalle 23:55 per gli abbonati dei piani Start, Standard e Plus con il commento in italiano e tramite l’Nfl Game Pass attivabile a un prezzo speciale, disponibile attraverso l'app Dazn, in lingua originale o con commento in italiano. La telecronaca italiana della diretta sarà affidata a Matteo Gandini e Roberto Gotta, mentre nello speciale approfondimento pre e post-partita interverranno Federico Pasquini e Matteo Pella. Il Super Bowl non è solo sport, ma è un evento spettacolare a livello globale che unisce emozioni, intrattenimento e musica. Quest’anno, l’Halftime Show – l’evento musicale più seguito al mondo e il momento più atteso - vedrà Kendrick Lamar, con la partecipazione di Sza, infiammare il palco in un'esibizione che promette di essere iconica, visibile sia su Dazn sia tramite l’Nfl Game Pass.