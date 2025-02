Nfl su Dazn: una crescita globale senza precedenti

L’Nfl Game Pass distribuito da Dazn è l'unico modo per i fan internazionali , al di fuori degli Stati Uniti, di guardare tutte le partite della NFL , compreso il più grande evento sportivo annuale del mondo, il Super Bowl, che quest'anno ha registrato attraverso la fruizione via Pass oltre 95 milioni di minuti di streaming in oltre 200 mercati. In questo secondo anno della partnership decennale, Dazn ha sostenuto la crescita della Nfl a livello internazionale portando l’Nfl Game Pass a un pubblico sempre più vasto al di fuori degli Stati Uniti, e ampliando ulteriormente le modalità di distribuzione. Durante la stagione appena conclusa, infatti, Dazn ha lanciato l’Nfl Game Pass come canale Amazon in sei mercati (Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Messico e Brasile), consentendo a fan nuovi ed esistenti di accedere ai contenuti NFL nella modalità preferita.

Da quando l’Nfl Game Pass è sbarcato su Dazn, 17 partite a settimana sono localizzate in cinque lingue diverse (rispetto alle due precedenti) e per i fan occasionali, Dazn offre in quasi tutti i Paesi una partita a settimana da guardare in modalità gratuita.

Non solo, Dazn ha introdotto anche l’abbonamento Ultimate per l’Nfl Game Pass, sbloccando nuove funzionalità e migliorando l'esperienza di visione per gli abbonati come la funzione Multiview con cui si possono guardare più partite contemporaneamente per non perdere nemmeno un'azione di gioco in diretta; la possibilità di guardare l’evento in High Dynamic Range (HDR) che garantisce una migliorata luminosità e nitidezza oltre alla visione su più dispositivi contemporaneamente. Non sono mancati anche investimenti per rendere l’accesso ai contenuti più immediato. Lo scorso anno, infatti, DAZN ha lanciato “Home of NFL”, una funzione che consente ai fan di approfondire squadre, singole settimane di gioco e contenuti specifici per un'esperienza di navigazione più semplice, oltre a sperimentare diversi formati di contenuti.

Ler parole di Goodell e Segev

Roger Goodell, commissario Nfl, dichiara: «La strategia di distribuzione dei media della Nfl è stata a lungo una parte fondamentale della nostra crescita e del nostro successo. Mentre lavoriamo per diventare un marchio globale, offrire ai fan di tutto il mondo l'accesso alle nostre partite è incredibilmente importante. In soli due anni come partner di Game Pass, Dazn ha apportato una tecnologia e un'innovazione di prim'ordine al prodotto, offrendo un'esperienza di visione migliore ai nostri fan e contribuendo a far crescere il nostro gioco». Shay Segev, ceo di Dazn Group, commenta: «Dazn è orgogliosa di collaborare con la Nfl e di sostenere una delle più grandi leghe sportive del mondo nel raggiungere un nuovo pubblico a livello internazionale. Dazn continua a elevare l'esperienza di Nfl Game Pass, lanciando funzionalità e migliorando l'esperienza di visione ogni anno. Siamo entusiasti di celebrare il culmine di una seconda stagione di successo della nostra partnership, in cui abbiamo portato le emozioni e la passione della Nfl a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo».